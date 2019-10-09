Деркач пока не обращался в ГБР - Труба

Новости Украины:В ГБР пока не поступали обращения в связи с озвученной депутатом Деркачем информацией о фактах давления посольства США на НАБУ

В Государственное бюро расследований (ГБР) пока не поступали обращения, чтобы дать оценку фактам давления посольства США на правоохранительные органы Украины, озвученным народным депутатом Украины Андреем Деркачем.

"Каждый руководитель правоохранительного органа, и я лично, имею позицию, что мы должны говорить фактами. Не было обращений в ГБР с тем, чтобы дать оценку тому или иному факту, который вы только что озвучили. Поэтому, к сожалению, я не могу предоставить полный ответ на ваш вопрос", - сказал он на брифинге в среду.

Нардеп Деркач в среду обнародовал на своей странице в Фейсбук датированное 9 октября заявление, которое направил на имя директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, в котором, в частности, просит в течении 24 часов внести сведения в ЕРДР по факту совершения главным специалистом отдела обеспечения работы директора НАБУ Полиной Чиж и первым замдиректора НАБУ Гизо Углавой уголовных правонарушений, предусмотренных ст 111 (госизмена), 114 (шпионаж), 364 (злоупотребление власти), 365 (превышение служебных полномочий) УК Украины.

Также он просит отстранить от выполнения обязанностей на время следствия Чиж и Углаву.

Кроме того, депутат предлагает проверить, имело ли место разглашение данных досудебного следствия.

Деркач просит не допустить назначения Чиж на должность в Генпрокуратуру, а также взять расследование под личный контроль.

Он также направил депутатское обращение на имя генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, в котором просит принять меры для сохранения материалов уголовных производств в которых фигурирует бывший министр экологии Украины Николай Злочевский, являющийся президентом и собственником "Burisma Group" для того, чтобы это также стало предметом изучения временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады.