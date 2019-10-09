Скачать
Среда, 09.10.2019
Зеленский весь день будет отвечать на вопросы прессы: детали
Зеленский весь день будет отвечать на вопросы прессы: детали
Аваков и посол ФРГ наметили дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений
Аваков и посол ФРГ наметили дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений
Владимир Кличко получил престижную награду в Нью-Йорке
Владимир Кличко получил престижную награду в Нью-Йорке
Пока не готова: 49-летняя супермодель рассказала о материнстве (Фото)
Пока не готова: 49-летняя супермодель рассказала о материнстве (Фото)

Деркач пока не обращался в ГБР - Труба

Деркач пока не обращался в ГБР - Труба
15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В ГБР пока не поступали обращения в связи с озвученной депутатом Деркачем информацией о фактах давления посольства США на НАБУ

В Государственное бюро расследований (ГБР) пока не поступали обращения, чтобы дать оценку фактам давления посольства США на правоохранительные органы Украины, озвученным народным депутатом Украины Андреем Деркачем.

"Каждый руководитель правоохранительного органа, и я лично, имею позицию, что мы должны говорить фактами. Не было обращений в ГБР с тем, чтобы дать оценку тому или иному факту, который вы только что озвучили. Поэтому, к сожалению, я не могу предоставить полный ответ на ваш вопрос", - сказал он на брифинге в среду.

Нардеп Деркач в среду обнародовал на своей странице в Фейсбук датированное 9 октября заявление, которое направил на имя директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, в котором, в частности, просит в течении 24 часов внести сведения в ЕРДР по факту совершения главным специалистом отдела обеспечения работы директора НАБУ Полиной Чиж и первым замдиректора НАБУ Гизо Углавой уголовных правонарушений, предусмотренных ст 111 (госизмена), 114 (шпионаж), 364 (злоупотребление власти), 365 (превышение служебных полномочий) УК Украины.

Также он просит отстранить от выполнения обязанностей на время следствия Чиж и Углаву.

Труба: Порошенко должен быть заинтересован в даче показаний ГБР

Кроме того, депутат предлагает проверить, имело ли место разглашение данных досудебного следствия.

Деркач просит не допустить назначения Чиж на должность в Генпрокуратуру, а также взять расследование под личный контроль.

Он также направил депутатское обращение на имя генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, в котором просит принять меры для сохранения материалов уголовных производств в которых фигурирует бывший министр экологии Украины Николай Злочевский, являющийся президентом и собственником "Burisma Group" для того, чтобы это также стало предметом изучения временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, НАБУ, ГБР, Андрей Деркач, Роман Труба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики рассказали, почему нельзя повторно наполнять пластиковые бутылки
02 Названы продукты, которые сделают вас моложе на 10 лет
03 Гороскоп на завтра, 9 октября 2019: все знаки Зодиака
04 В океане найдено гигантское прозрачное яйцо (Видео)
05 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето врывается в Украину: &quot;теплый&quot; прогноз на 9-10 октября
Бабье лето врывается в Украину: "теплый" прогноз
Около половины переселенцев могут вернуться домой
Около половины переселенцев могут вернуться домой
Отводить силы ВСУ от Золотого пока некуда - Костенко
Отводить силы ВСУ от Золотого пока некуда - Костенко
Катастрофическая жара: климатологи предсказывают еще более высокую температуру в будущем
Катастрофическая жара: климатологи предсказывают еще более высокую температуру в будущем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь