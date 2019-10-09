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ГСЧС и Донецкая облгосадминистрация начали сотрудничать

ГСЧС и Донецкая облгосадминистрация начали сотрудничать
15:52 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:ГСЧС подписало Меморандум о сотрудничестве с Донецкой облгосадминистрацией.

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и глава Донецкой областной государственной администрации подписали Меморандум о сотрудничестве между ДСНС и Донецкой ОГА.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что этот Меморандум обусловил сотрудничество по осуществлению социально-экономических преобразований на Донбассе и развитие эффективной системы гражданской защиты в регионе.

"Ведение боевых действий на территории Донбасса не является причиной для отказа в проведении реформ защиты. Несмотря на сложную ситуацию, ГСЧС продолжает развиваться, обновляет материально-техническую базу подразделений, создает новые центры безопасности граждан ", - отметил Николай Чечеткин.

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Он добавил, что несколько лет назад именно в Донецкой области был запущен пилотный проект по созданию Центров безопасности.

"До конца этого года в области их будет 14, всего же мы рассчитываем на 24. Донецкая область стала настоящим примером для других регионов Украины, как лидер во внедрении Центров безопасности, их оснащенности и техническом обеспечении", - сказал он.

В свою очередь, председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко отметил, что сотрудничество ОГА и спасателей проверена не только годами, но и обстоятельствами, всегда экстремальными и часто, к сожалению, трагическими.

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Донбасс, ГСЧС, Донецкая облгосадминистрация.
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