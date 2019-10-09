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Делом экс-прокурора Суса займется ВАКС

Делом экс-прокурора Суса займется ВАКС
17:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:ВАКС 10 октября рассмотрит дело экс-прокурора Суса.

Открытое подготовительное судебное заседание в уголовном производстве, обвиняемым в котором является бывший заместитель начальника департамента - начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Сус, состоится в помещении Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в четверг, 10 октября.

"Завтра, 10 октября 2019 в Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание по делу известного екс-следователя по особо важным делам, начальника управлений Генеральной прокуратуры Украины", - сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Фейсбуке.

Отмечается, что его обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191, ч.3 ст.191 УК, ч.5 ст.191, ст. 366-1 УК Украины.

Согласно обвинительному акту, уголовными преступлениями причинен имущественный ущерб в размере более 1 млн 247 тыс. грн.

"Подготовительное судебное заседание состоится по адресу: ул. Победы, 41 в 10:00", - сказано в сообщении.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Дмитрии Сусе.

Как известно, детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП задержали Суса 25 июля 2017 года на территории международного аэропорта "Борисполь".

Сусу инкриминируют отсутствие информации об иномарке в декларации, а также завладение чужим имуществом во время проведения следственных действий в нескольких уголовных производствах.

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7 июля 2017 года Соломенский районный суд г.Киева отправил Суса под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета, хотя прокуратура просила арестовать подозреваемого, установив залог в 5 млн грн. По решению суда Сус находился под домашним арестом в Хмельницком.

22 января 2018 года Соломенский райсуд г.Киева изменил меру пресечения Сусу с домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета на залог в сумме 1,76 млн грн.

20 марта 2018 года НАБУ и САП сообщили о завершении расследования уголовного производства в отношении Суса.

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Суд, НАБУ, Дмитрий Сус, ВАКС.
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