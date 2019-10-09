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Импорт пищевых продуктов: Кабмин принял новые требования

Импорт пищевых продуктов: Кабмин принял новые требования
17:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабмин установил специальные условия импорта при ввозе и пересылке в Украину пищевых продуктов и кормов для животных,.

Кабинет министров усилил требования к безопасности пищевых продуктов и кормов для животных, импортируемых в Украину.

Как сказано в сообщении на правительственном портале, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

"Правительство усилило требования к безопасности пищевых продуктов и кормов для животных, импортируемых в Украину. Это означает, что к названной продукции будут установлены специальные условия импорта при ввозе и пересылке в Украину, чтобы снизить риски наличия опасных заболеваний, как это принято, в частности, в ЕС", - сказано в сообщении.

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Европейский Союз завершил проект, нацеленный на гармонизацию украинского пищевого законодательства с европейским, выделив на его реализацию 6 млн евро.

 

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Продукты, Кабмин, Импорт.
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