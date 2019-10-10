Приметы и обряды на 10 октября - Савватий-пчеловод

Новости Украины:В этот день Православная церковь почитает память преподобного Савватия Соловецкого, основателя обители на Соловках.

Традиции на 10 октября

В этот день заканчивается уборка ульев в омшаники - завершаются пчелиные девятины. Пчеловоды заставляли детей молиться Савватию, так как бортничество и пчеловодство считалось делом, требующим особой нравственной чистоты, а дети до двенадцати лет, как известно, - безгрешны.

По народным представлениям, в этот день небесный покровитель пчел закрывает их в ульях на зиму, поэтому к нему обращались с просьбой помочь пчелам перезимовать без потерь и дать на будущий год хороший сбор меда.

Приметы на 10 октября

Пчелы осенью плотнее леток залепляют - на холодную зиму, а если леток долго остается открытым - быть зиме теплой.

Что у пчел в сотах, то Зосима (2 июля) и Савватий (10 октября) дали.

Яблоньку за яблоки любят, пчелку - за мед.

Облака плывут в октябре с севера на юг - к солнечной погоде, с юга на север - к ненастной.