Сенцов и Вакарчук посетили премьеру "Захара Беркута" (Фото)

Новости Украины:Святослав Вакарчук и Олег Сенцов посетили премьеру фильма "Захар Беркут".

Лидер партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и режиссер Олег Сенцов побывали на премьере фильма "Захар Беркут".

Об этом Сенцов сообщил в Facebook.

"На премьере всеукраинского исторического блокбастера "Захар Беркут", - подписал совместное фото с Вакарчуком бывший политзаключенный Кремля.

Как сообщалось ранее, в Киеве состоялась гала-премьера исторической драмы “Захар Беркут”. В широкий прокат лента выйдет уже сегодня, 10 октября.

“Захар Беркут” стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в размере 29 млн 837 тыс. 42 грн. Общая стоимость производства фильма - 113 млн 200 тыс. грн.