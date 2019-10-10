Сенцов и Вакарчук посетили премьеру "Захара Беркута" (Фото)

Лидер партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и режиссер Олег Сенцов побывали на премьере фильма "Захар Беркут".
Об этом Сенцов сообщил в Facebook.
"На премьере всеукраинского исторического блокбастера "Захар Беркут", - подписал совместное фото с Вакарчуком бывший политзаключенный Кремля.
Как сообщалось ранее, в Киеве состоялась гала-премьера исторической драмы “Захар Беркут”. В широкий прокат лента выйдет уже сегодня, 10 октября.
“Захар Беркут” стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в размере 29 млн 837 тыс. 42 грн. Общая стоимость производства фильма - 113 млн 200 тыс. грн.