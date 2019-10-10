В Минздраве настроены на диалог с обществом

Новости Украины:В Министерстве здравоохранения заявили о важности диалога с сообществами пациентов и врачей - и с обществом в целом.

Об этом на заседании круглого стола “Экспертное сообщество пациентов Украины. Об этическом кодексе пациентского движения и доступности здравоохранения” сказал заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук.

“Мы настроены на диалог не только с общественными организациями, но и на диалог с обществом... В таком взаимодействии важным считаю активный общественный диалог между профессиональными врачебными сообществами, пациентскими организациями, представителями власти”, - сказал Загрийчук.

Он заверил, что сейчас существует полное взаимопонимание между Комитетом по вопросам здоровья нации, Министерством здравоохранения и правительством - и это должно способствовать дальнейшей реформе медицинской сферы.

Представители пациентских организаций обсудили на круглом столе вопросы эпидемиологической защиты населения (в частности, распространение туберкулеза в Украине), лечение орфанных больных. Кроме этого, речь шла о необходимости принятия закона о правах пациентов, а также консолидации усилий всех заинтересованных сторон в контексте Целей устойчивого развития Украины до 2030 года.