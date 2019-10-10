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Четверг, 10.10.2019
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Шокирующая цифра: министр рассказал, на сколько сократилось число украинцев

Шокирующая цифра: министр рассказал, на сколько сократилось число украинцев
12:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Инстаграм

Новости Украины:Дмитрий Дубилет назвал предварительные данные о сокращении численности украинцев в стране.

Количество украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн чел., сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 млн чел. Видим массовое возвращения украинцев домой в конце апреля – в начале мая на европейские и украинские праздники. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек", – написал он в своем блоге Telegramm в четверг.

Как уточнил министр Кабмина, это предварительные данные. По его словам, на таких данных Кабмин намерен построить публичные "дашборды", на которых в будущем общество будет оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.

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Из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается, подытожил Дубилет.

При этом он отметил отсутствие в стране демографических данных.

"Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой Украины над статистикой по пересечению границы и с Минюстом - по рождаемости/смерти", – сообщил Дубилет.

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Все по теме:

Смертность, Рождаемость, Население Украины, Численность населения, Дмитрий Дубилет, Имиграция.
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