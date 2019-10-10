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Зеленский пообещал снизить расходы украинцев на коммуналку

Зеленский пообещал снизить расходы украинцев на коммуналку
20:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Глава государства дал гарантии украинцам, что расходы на оплату коммунальных услуг не будут расти.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает снизить долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходах украинских семей.

"Международный валютный фонд, если быть честным, требует, чтобы были рыночные цены. Рыночные цены для нас сегодня – это увеличение тарифов. Но вы видите, что, начиная с лета, мы начали их снижать", - сказал глава государства в ходе пресс-марафона с украинскими журналистами.

Президент отметил, что в ходе переговоров с МВФ правительство договаривалось о том, чтобы снизить долю расходов на оплату коммунальных услуг в доходах украинских семей.

"Мы будем снижать этот процент. Человек никогда не будет платить 50, 70 или 80% своего дохода за коммуналку или дохода семьи. Это я могу гарантировать. Но сейчас мы работаем над некоторыми вещами, и вы видите, что тарифы снижаются", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, 9 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство в ближайшее время не планирует повышать коммунальные тарифы для домохозяйств, но отметил, что не все зависит от правительства.

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Накануне в СМИ появилась информация, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" планирует повысить цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения на 30%, однако впоследствии компания опровергла эту информацию.

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МВФ, Коммунальные услуги, Коммуналка, Владимир Зеленский.
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