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Сегодня институции ЕС презентуют проекты в Украине на ближайшие годы

Сегодня институции ЕС презентуют проекты в Украине на ближайшие годы
10:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Совет Европы и Представительство Европейского Союза сегодня представят проекты, реализация которых запланирована в Украине на 2019-2021 годы.

Презентация состоится в Киеве в пятницу, 11 октября, в отеле Хаятт Ридженси, сообщили в Директорате по коммуникациям Совета Европы.

Мероприятие пройдет во время первого заседания местного Руководящего комитета в рамках второго этапа программы «Партнерство ради надлежащего управления».

Проект «Активизация мер по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине» будет осуществляться до конца 2021 года. Его бюджет - 500 тыс. евро, 80% этой суммы финансируется ЕС и 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление институционального потенциала и нормативной базы в соответствии со стандартами СЕ и других международных стандартов для решения вопросов, поднятых MONEYVAL – мониторинговым органом Совета Европы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

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Проект согласуется с приоритетами сотрудничества, определенными Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Повесткой дня ассоциации и плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы.

Кроме этого отдельного национального проекта, Украина принимает участие в четырех региональных проектах общим бюджетом 2,4 млн евро, направленных на: предотвращение и противодействие экономической преступности; укрепление профессионального статуса юриста; совершенствование доступа к правосудию через внесудебные механизмы возмещения убытков пострадавшим от дискриминации, преступлений на почве ненависти и языка вражды в странах Восточного партнерства; содействие доступу женщин к правосудию.

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ЕС, Европейский союз, Совет Европы, Представительство Европейского Союза.
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