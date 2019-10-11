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Суд арестовал имущество экс-депутата Ищенко, которого подозревают в хищениях на "Укрзализныци"

Суд арестовал имущество экс-депутата Ищенко, которого подозревают в хищениях на "Укрзализныци"
10:21 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Украины:По версии следствия, нардеп контролировал группу предприятий, которые использовались в схеме теневых закупок.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество ексдепутата, подозреваемого в незаконных схемах с "Укрзализныцей". Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС

"10 октября 2019 следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о наложении ареста на имущество екснардепа, которого подозревают в схемах на "Укрзализныце".

В суде сообщили, что народного депутата Украины VIII-ого созыва, в частности, подозревают в завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач" и Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в особо крупных размерах во время осуществления последним госзакупок.

НАБУ расследовало хищение более 20 млн грн "Укрзализныци". Схема проста: госпредприятию продавали метизную продукцию (винты, болты, гайки и т.д.) по завышенным ценам.

Почти все участники этой схемы получили обвинения, их дела направлены в суд. Кроме этого, детективы установили, что одним из организаторов хищений является народный депутат Валерий Ищенко.

Избрана мера пресечения экс-нардепу Ищенко

С 2017 года относительно него расследуется отдельное дело. По версии следствия, нардеп контролировал группу предприятий, которые использовались в схеме.

Однако представление на привлечение Ищенко затормозили прокуроры САП.

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Укрзализныця, Суд, ВАКС, Валерий Ищенко.
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