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Южно-Украинская АЭС возобновила работу первого энергоблока

Южно-Украинская АЭС возобновила работу первого энергоблока
10:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Остановка работы энергоблока была связана с проведением ремонтных работ.

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети первый энергоблок после завершения среднего планово-предупредительного ремонта, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"11 октября 2019 года в 07:33 энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что энергоблок №2 ЮУАЭС работает в заданном режиме. На энергоблоке №3 продолжается планово-предупредительный ремонт.

"Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции и на 11 октября 2019 года составляет 0,1 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - сказано в сообщении.

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Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

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АЭС, Энергоатом, Южно-Украинская АЭС.
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