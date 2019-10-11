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В Украине запустят интерактивную карту для отслеживания хода расследований нападений на активистов

В Украине запустят интерактивную карту для отслеживания хода расследований нападений на активистов
12:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Александра Матвийчук рассказала, что эта карта поможет общественности видеть, что происходит с делами.

В Украине создаётся интерактивная карта преследований гражданского общества, работать она пока что будет в тестовом режиме, сообщила руководитель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

"Карта, которую мы сегодня презентуем, является прототипом онлайн-инструмента. Мы запускаем ее в самой простой версии, несовершенным дизайном, чтобы в соответствии с замечаниями пользователей усовершенствовать функционал и делать его удобным", - сказала Матвийчук на презентации карты в пятницу в Киеве.

Она подчеркнула, что этот прототип онлайн-карты будет совершенствоваться.

"Мы его сделали, чтобы общественность видела, что происходит с делами, могла контролировать и, наконец, в будущем могла придти на помощь - посетить судебное заседание по конкретному делу, отослать типовое обращение или жалобу - эти все опции в будущем найдут место в интерактивной карте", отметила Матвийчук.

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По её словам, на карте отображены не только нападения на активистов, но и другие формы преследований, такие как пытки, похищения, избиения, угрозы, а также незаконные слежки, обыски, аресты, открытие политически мотивированных административных дел, возбуждение сфабрикованных уголовных дел.

"Количество таких инцидентов, которые были зафиксированы с начала года – 72", сообщила Матвийчук.

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Она выразила надежду, что в будущем интерактивная карта станет инструментом, которым будут пользоваться и правоохранительные органы, "чтобы понять, что у них с делами по нападениям и другим формам преследования против представителей гражданского общества".

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Александра Матвийчук, Центр гражданских свобод.
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