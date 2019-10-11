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Новая Рада продолжает старые принципы "законодательного спама"

Новая Рада продолжает старые принципы "законодательного спама"
14:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Новый состав Верховной Рады сохранил негативные принципы работы, в частности, законодательный спам.

За первые полтора месяца работы нового состава Верховной Рады всего народными депутатами было зарегистрировано 798 законопроектов, а ежедневно на регистрацию поступают 24 законопроектов. Такую статистику приводит Комитет избирателей Украины.

По их данным, с 29 августа 2019 года по 11 октября среди 798 зарегистрированных законопроектов 601 — проекты законов. Ежедневно в среднем за день поступает 24 новых законопроектов, однако в случае учета пленарных заседаний, то такое число возрастает до 38.

В КиУ подчеркивают, что статистика поступления законопроектов примерно совпадает с показателями Верховной Рады прошлого созыва, которая часто подвергалась критике за излишнее количество зарегистрированных законопроектов. Всего в Раде 8 созыва насчитывалось более 11 тысяч законопроектов или 900 за аналогичный период в полтора месяца.

Среди основных инициаторов — народные депутаты, их доля в общем количестве законопроектов составляет 90%, остальные 10% поровну поделили между собой президент и Кабмин.

В Раду больше всего ходили депутаты из "Слуга народа" и "Голос"

В КиУ отмечают, что регистрация нескольких десятков законопроектов в день вносит сложности в работу Аппарата и Комитетов парламента, поскольку обработать их такое большое количество невозможно, даже работая над ними круглосуточно. Комитет избирателей сетует на продолжающуюся тенденцию по законодательному спаму, целью которого все также является пиар перед избирателями.

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КИУ, Голосование, Комитет избирателей Украины, Турборежим.
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