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В Раду больше всего ходили депутаты из "Слуга народа" и "Голос"
14:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины:За 14 пленарных заседаний Верховной Рады наибольшую явку показали фракции "Слуга народа" и "Голос".

Согласно исследованию Комитета избирателей Украины, среди всех народных депутатов самыми ответственными в посещении сессионного зала оказались нардепы из фракций "Слуга народа" и "Голос".

Данные обнародованы на основе статистики посещения сессионного зала на пленарных заседаниях в сентябре 2019 года. Согласно сообщению КиУ, в целом все депутаты продемонстрировали высокую явку в Верховной Раде, однако "Оппозиционная платформа — За жизнь" показала самую низкую посещаемостью. В КиУ отметили, что процент зарегистрированных нардепов из "Слуги народа" достигает 94%, у "Батькивщины" и "За будущее" - 88%, "Европейская солидарность" 87%.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" замыкает группу фракций со средним показателем посещаемости 85% нардепов.

Верховная Рада выбрала главу своего Аппарата

Процентные соотношения посещаемости составлены на основе письменных регистраций нардепов по прошествии 14 пленарных заседаний Верховной Рады.

Ранее Комитет избирателей сообщал, что с начала работы Верховной Рады Украины IX созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований.

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Верховная Рада, КИУ, "Слуга народа".
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