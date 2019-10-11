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Посол Израиля поблагодарил власти Украины за противодействие антисемитизму в Умани

Посол Израиля поблагодарил власти Украины за противодействие антисемитизму в Умани
23:58 Пт, 11 Октябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Посол Израиля в Украине Джоэл Лион поблагодарил власти Украины за удаление антисемитского граффити в Умани.

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион в своем Twitter приветствовал быструю реакцию украинских властей на факт проявления антисемитизма в Умани (Черкасская обл.).

Ранее в пятницу он сообщил в своем микроблоге, что в Умани недалеко от могилы Рабби Нахмана антисемиты нарисовали граффити о наибольшем убийстве евреев в истории с изображением Адольфа Гитлера. Посол проиллюстрировал свое сообщение соответствующим фото.

Израильский дипломат напомнил о необходимости борьбы с любыми проявлениями антисемитизма.

"Украина должна решительно осудить и привлечь виновных к ответственности", - указал Джоэл Лион.

Вскоре после этого он выставил фото, из которого следует, что граффити стерто.

Напоминаем, 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Нью-Йорке с представителями еврейских организаций пообещал, что Украина не допустит преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости.

19 августа, выступая на церемонии почтения памяти жертв Бабьего Яра с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Зеленский подчеркнул, что невозможно понять расстрелы евреев, украинцев, ромов и других жертв Бабьего Яра, забыть и простить это преступление, и нельзя допустить его повторения.

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Украина, Израиль, Умань, Посол, Джоэл Лион.
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