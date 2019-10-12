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ЕС сожалеет, что разведение войск на Донбассе не произошло из-за боевиков

ЕС сожалеет, что разведение войск на Донбассе не произошло из-за боевиков
03:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Евросоюз: Мы сожалеем, что разведение сил на Донбассе не случилось из-за обстрелов боевиков.

В Евросоюзе сожалеют, что разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе не состоялось 7 октября из-за обстрелов позиций украинских военных в этих районах.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенной во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"На прошлой неделе Европейский Союз приветствовал новость, полученную после встречи ТКГ 1 октября в Минске. Мы сожалеем, что разведение сил в Золотом и Петровском, которое было договорено на 7 октября, перенесено из-за обстрелов позиций украинских войск в этих районах", - заявили в Евросоюзе.

В ЕС выразили надежду, что разъединение сил в этих районах произойдет без дальнейшей задержки.

Напоминаем, 1 октября на переговорах в Минске стороны договорились развести силы возле Петровского и Золотого. После этого должна быть согласована дата встречи лидеров "нормандской четверки", заявили в Кремле.

Отвод сил у Золотого было запланирован на 7 октября, но обстрелы боевиков его сорвали.

В украинском Минобороны сообщили, что ВСУ технически готовы к разведению войск в Петровском и Золотом.

Однако разведение войск в Петровском и Золотом отложено из-за нарушения оккупантами режима прекращения огня в этих районах.

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ЕС, Евросоюз, РФ, Донбасс, Разведение войск.
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