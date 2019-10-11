Москва обвиняет Киев в неразведении сил на Донбассе

Новости Украины:МИД РФ обвиняет Киев в задержке разведения сил на Донбассе у Петровском и Золотого и блокировании "формулы Штайнмайера".

Российское Министерство иностранных дел в официальном обращении заявило, что Украина не спешит с разведением сил возле Петровском и Золотом на Донбассе.

Об этом сообщается в Facebook МИД РФ.

По их словам, Украина не выполняет достигнутые 1 октября договоренности между представителями Трехсторонней контактной группы и отложила их выполнение на неопределенное время. Российское дипведомство убеждено, что власти Украины не думают выполнять договоренности на фоне того, как в этот процесс вмешались националисты. Москва обвинила Киев в практике "заматывания" политических аспектов по урегулированию ситуацию на востоке Украины. В МИД сообщают, что в Украине уже не скрывается факт того, что "формула Штайнмайера" рассматривалась исключительно для создания повода встречи "Нормандской четверки".

Россияне также назвали "формулу Штайнмайера" механизмом введения в действие особого статуса Донбасса и политическими обстоятельствами, которые Украине нужно внести в закон.

Ранее сегодня Владимир Путин заявлял, что Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил, но Украина должна проявить политическую волю.