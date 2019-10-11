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Путин: Зеленский не может обеспечить разведение сил на Донбассе

Путин: Зеленский не может обеспечить разведение сил на Донбассе
12:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Владимир Путин прокомментировал ситуацию с разведением войск на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил на Донбассе, но Киев должен проявить политическую волю, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: "Если армия уйдет с этих позиций, мы тогда встанем". Армия не уходит", - сказал Путин на расширенном заседании Совета глав государств СНГ в пятницу в Ашхабаде.

Президент РФ заметил, что представители непризнанных "ЛНР и ДНР" "дважды или трижды даже давали сигнал о том, что они готовы, ракеты пускают - белые ракеты - сигнал отвода". "С той стороны ничего нет, никакого ответа", - сказал Путин, заметив, что пришли националисты и не дают армии уйти.

Зеленский рассказал, почему не хочет обнародования стенограммы разговора с Путиным

"Вот здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", - сказал Путин.

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Россия, РФ, Донбасс, Владимир Путин, Президент Украины, Президент России, Владимир Зеленский.
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