Зеленский рассказал, почему не хочет обнародования стенограммы разговора с Путиным

Новости Украины:По словам зеленского, обнародование стенограммы может навредить возвращению украинских политзаключенных домой.

Президент Владимир Зеленский считает, что обнародование стенограмм его разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным может навредить возвращению украинских политзаключенных и процессу прекращения войны на Донбассе.

Об этом он сказал во время пресс-марафона в ответ на вопрос журналистов о том, не собирается ли он последовать примеру США и обнародовать стенограмму разговора с американским президентом Дональдом Трампом, а также и с Путиным.

"Я не готов публиковать мои разговоры, я даже не опубликовал разговор с господином Трампом", - отметил президент.

Он сказал, что обнародование разговоров, например, с Путиным, может привести к тому, что исчезнет возможность проведения дальнейших разговоров с президентом РФ и возвращения пленных. "Мои разговоры с президентом РФ подкреплены результатом очень сложным - возвращением людей. Я не играю ни в какие игры, связанные с жизнью людей. Я не буду ничего публиковать, потому что я знаю, что это навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращению войны", - подчеркнул он.

Кроме того, президент считает, что публикация разговора с Путиным может привести к проблемам с западными партнерами и внутри страны.

"Если эти звонки приносят результат, давайте оставим их в том формате, в котором у нас есть правильный результат", - подчеркнул Зеленский.