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Кулеба провел мониторинговую поездку в Луганскую и Донецкую области

Кулеба провел мониторинговую поездку в Луганскую и Донецкую области
06:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Николай Кулеба: Забота о детях на линии разграничения — основная задача

Забота о детях, живущих на линии разграничения, является первоочередной задачей власти.

Об этом заявил уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба во время мониторинговой поездки в Луганскую и Донецкую области, сообщает пресс-служба Президента.

«Наша первоочередная задача - заботиться о детях, живущих на линии разграничения, в "серой зоне". Даже в таких сложных условиях мы должны сделать все, чтобы дети могли чувствовать себя в безопасности, могли учиться и своевременно получать медицинскую помощь», - подчеркнул Кулеба.

На Луганщине он вместе с представителями организации Save the Children пообщался с детьми, проживающими на линии разграничения в Попаснянском районе, Золотом-3 и Золотом-4. Как отмечается, своей самой большой мечтой дети назвали окончание войны.

Уполномоченный по правам ребенка также принял участие в рабочем совещании в Попаснянской райгосадминистрации, во время которой обсуждались проблемы образования, медицины, социальной сферы. Речь шла и о закрытии школ, досуга, питания детей. Участники совещания отмечали, что в регионе почти нет детских психиатров, травматологов и других медицинских специалистов. А нехватка социальных работников не позволяет выявлять и поддерживать все семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

В Донецкой области Кулеба пообщался с родителями и детьми в центре Save the Children, который расположен на линии разграничения в Красногоровке.

«Проблемы защиты прав детей не только не утратили свою актуальность, но и приобрели особую остроту. Сейчас количество детского населения на подконтрольной украинской власти территории в Донецкой области составляет 300 тыс. 162 человека, из которых 63 тыс. 500 детей являются внутренне перемещенными лицами, 5270 человек - это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки», - отметил во время встречи руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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Вместе с уполномоченным они определили приоритеты работы и будут обращаться за поддержкой к правительству.

Напомним: Save the Children - международная неправительственная организация, которая занимается поддержкой семей и защитой прав детей. В 2014 году начала работу по реагированию на чрезвычайные ситуации на Востоке Украины.

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Дети, Президент, Save the Children, Николай Кулеба.
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