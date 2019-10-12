Красный Крест активно снабжает Донбасс гумпомощью

Новости Украины:Помощь от Красного Креста за полгода получили 80 тысяч жителей Донетчины.

Помощь от Общества Красного Креста, на общую сумму свыше 2 млн грн, за полгода получили 80 тысяч жителей Донецкой области.

Об этом сообщил Департамент информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

"80 тысяч жителей Донецкой области получили помощь от Красного Креста на общую сумму свыше 2 млн грн в первом полугодии нынешнего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко встретился с генеральным секретарем Немецкого Красного Креста Кристианом Ройтером, главой миссии Люксембургского Красного Креста в Украине Владимиром Петровым и генеральным директором Национального Комитета Общества Красного Креста в Украине Лилией Белоус.

Представители организаций сообщили, что имеют ресурсы и планы не только продолжать гуманитарные программы, начатые в Донецкой области, но и внедрять новые. Речь идет о поддержке людей, пострадавших в результате конфликта, развитии медицины (как первичного звена, так и узкоспециализированной), обучении людей для оказания первой домедицинской помощи и т. п.

Во время встречи договорились, что Донецкая ОГА передаст организациям список потребностей, проектов и программ, которые могли бы совместно реализовать.