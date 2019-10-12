Приметы и обряды на 12 октября - Феофанов день

Новости Украины:Сегодня у православных – Покровская родительская суббота, а в народе – Феофан Милостивый.

Традиции на 12 октября

Этот день отмечался как праздник охотников. Они в этот день гуляли по порошам, добывали именинного зайца и заканчивали день байками при застолье.

Считалось, что на Феофана Милостивого тепло возвращается, потому что сам же преподобный солнышко своим кафтаном укрывает, чтобы оно не замерзло. Правда, тепло это ненадолго - зима все ближе, все сильнее чувствуется ее дыхание.

Приметы на 12 октября

Феофан накинул на солнце кафтан.

На Феофана много звезд - к сухой осени.

На Феофана гляди в окошко - там репы полное лукошко.

На Феофана избу не выстуди.

Если поздно вечером или ночью появится туман - заморозков не будет.

Если появится поздний грибок - будет и поздний снежок.

Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет - сохранится ясная погода.

Первый мороз наступит поздно - к мягкой зиме с переменчивой погодой.