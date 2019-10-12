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Суббота, 12.10.2019
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Приметы и обряды на 12 октября - Феофанов день
Приметы и обряды на 12 октября - Феофанов день

Приметы и обряды на 12 октября - Феофанов день

Приметы и обряды на 12 октября - Феофанов день
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сегодня у православных – Покровская родительская суббота, а в народе – Феофан Милостивый.

Традиции на 12 октября

Этот день отмечался как праздник охотников. Они в этот день гуляли по порошам, добывали именинного зайца и заканчивали день байками при застолье.

Считалось, что на Феофана Милостивого тепло возвращается, потому что сам же преподобный солнышко своим кафтаном укрывает, чтобы оно не замерзло. Правда, тепло это ненадолго - зима все ближе, все сильнее чувствуется ее дыхание.

Приметы на 12 октября

Феофан накинул на солнце кафтан.

На Феофана много звезд - к сухой осени.

На Феофана гляди в окошко - там репы полное лукошко.

На Феофана избу не выстуди.

Знаменательные события в истории: 12 октября 2019 года

Если поздно вечером или ночью появится туман - заморозков не будет.

Если появится поздний грибок - будет и поздний снежок.

Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет - сохранится ясная погода.

Первый мороз наступит поздно - к мягкой зиме с переменчивой погодой.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 12 октября, Покровская родительская суббота, Феофанов день.
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