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Солнце еще порадует нас: прогноз погоды на выходные

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Солнце еще порадует нас: прогноз погоды на выходные
08:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:На выходных в Украине сохранится сухая и теплая погода.

Сегодня, 12 октября, синоптики прогнозируют, что из Центральной Европы в Украину переместится очередная порция теплого воздуха, хотя ночью и утром еще будет довольно свежо.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Ожидается, что Украина будет в поле повышенного атмосферного давления, и благодаря этому по всей территории ожидается сухая погода без осадков.

Карта осадков 12 октября

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 12 октября

Прогноз погоды на субботу, 12 октября, по Украине:

  • Ужгород – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Киев – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Погода 12 октября

Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 10°; днем 13-18°, в Одесской области, на Закарпатье и Прикарпатье до 22°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.

Погода 13 октября

На завтра синоптики прогнозируют также погоду в Украине без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Приметы и обряды на 12 октября - Феофанов день

Синоптик Наталья Диденко пообещала нам "уикэнд с ясной синоптической репутацией". По ее словам, сухую малооблачную и даже солнечную погоду организует нам мощное антициклическое поле.

Народный прогноз погоды

Если поздно вечером или ночью появится туман — заморозков не будет.

Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет — сохранится ясная погода.

Первый мороз наступит поздно — к мягкой зиме с переменчивой погодой.

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Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Бабье лето, Прогноз погоды на 12 октября, Прогноз погоды на 13 октября.
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