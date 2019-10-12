Солнце еще порадует нас: прогноз погоды на выходные

Сегодня, 12 октября, синоптики прогнозируют, что из Центральной Европы в Украину переместится очередная порция теплого воздуха, хотя ночью и утром еще будет довольно свежо.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Ожидается, что Украина будет в поле повышенного атмосферного давления, и благодаря этому по всей территории ожидается сухая погода без осадков.
Карта осадков 12 октября
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 12 октября
Прогноз погоды на субботу, 12 октября, по Украине:
Ужгород – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Луцк – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Ровно – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Винница – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Одесса – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Николаев – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Херсон – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Сумы – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Полтава – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Днепр – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Донецк – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Луганск – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Харьков – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Киев – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Погода 12 октября
Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 10°; днем 13-18°, в Одесской области, на Закарпатье и Прикарпатье до 22°.
В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.
Погода 13 октября
На завтра синоптики прогнозируют также погоду в Украине без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.
Синоптик Наталья Диденко пообещала нам "уикэнд с ясной синоптической репутацией". По ее словам, сухую малооблачную и даже солнечную погоду организует нам мощное антициклическое поле.
Народный прогноз погоды
Если поздно вечером или ночью появится туман — заморозков не будет.
Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет — сохранится ясная погода.
Первый мороз наступит поздно — к мягкой зиме с переменчивой погодой.