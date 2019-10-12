Солнце еще порадует нас: прогноз погоды на выходные

Новости Украины:На выходных в Украине сохранится сухая и теплая погода.

Сегодня, 12 октября, синоптики прогнозируют, что из Центральной Европы в Украину переместится очередная порция теплого воздуха, хотя ночью и утром еще будет довольно свежо.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Ожидается, что Украина будет в поле повышенного атмосферного давления, и благодаря этому по всей территории ожидается сухая погода без осадков.

Карта осадков 12 октября

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 12 октября

Прогноз погоды на субботу, 12 октября, по Украине:

Ужгород – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Луцк – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Ровно – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Винница – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Одесса – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Николаев – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Херсон – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Сумы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Полтава – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Днепр – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Донецк – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Луганск – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Харьков – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Киев – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Погода 12 октября

Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 10°; днем 13-18°, в Одесской области, на Закарпатье и Прикарпатье до 22°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.

Погода 13 октября

На завтра синоптики прогнозируют также погоду в Украине без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Синоптик Наталья Диденко пообещала нам "уикэнд с ясной синоптической репутацией". По ее словам, сухую малооблачную и даже солнечную погоду организует нам мощное антициклическое поле.

Народный прогноз погоды

Если поздно вечером или ночью появится туман — заморозков не будет.

Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет — сохранится ясная погода.

Первый мороз наступит поздно — к мягкой зиме с переменчивой погодой.