В МВД готовятся ко Дню защитника Украины (Фото)

Новости Украины:В праздничные дни планируется 300 мероприятий по всей Украине, правоохранители готовы обеспечить безопасность граждан.

Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в правоохранительные органы поступило большое количество заявок на проведение массовых мероприятий на праздник Покрова и День защитника Украины.

Об этом он сказал во время совещания, передает департамент коммуникаций МВД Украины.

Он отметил, что по всей стране будет проходить около трехсот праздничных мероприятий.

"Только в Киеве ветераны и добровольцы подали заявки на пять акций. Для наших правоохранителей - это не вызов, мы привыкли к работе на таких массовых мероприятиях. Однако, мы должны обеспечить безопасность каждого гражданина нашего государства" - заявил Сергей Яровой.

По его словам, к работе планируют задействовать подразделения Нацполиции, Нацгвардии и спасателей.

"Поручаю руководителям провести встречи с организаторами этих мероприятий, гражданских организаций, ветеранами и добробатамы, которые планируют акции в этот праздничный день, чтобы они, со своей стороны, также обратили внимание на вопросы безопасности", - добавил первый замминистра.

Сергей Яровой призвал провести инструктажи по недопущению провокаций и манипуляций.