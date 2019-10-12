Сегодня звон Колокола Памяти был слышен трижды (Фото)

Новости Украины:В Минобороны почтили память погибших Украинский Защитников.

В Мемориальном комплексе на территории Министерства обороны Украины состоялся ежедневный церемониал чествования защитников Украины, которые погибли в этот день в разные годы в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины.

Об этом сообщили в управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины.

На памятном мероприятии поприсутствовал руководящий состав Минобороны, Генштаба ВСУ, офицеры и работники подразделений оборонного ведомства, представители Госпогранслужбы, военнослужащие Киевского гарнизона и ученики Киевской гимназии восточных языков.

Отмечается, что сегодня, 12 октября, Колокол Памяти раздался трижды.

В этот день в 2014 году погибли мужественные защитники Украины:

Младший сержант Дзингель Денис Андреевич.

Сержант Мельниченко Виктор Васильевич.

Солдат Чопского пограничного отряда Кис Роберт Петрович.

Все присутствующие присоединились к почтению памяти защитников Украины минутой молчания, а также возложили цветы к Стеле Памяти.

Как известно, зал памяти защитников Украины создан в память военнослужащих, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, мировой мир и порядок. Его специально расположено таким образом, чтобы и военнослужащие, работники Минобороны и Генерального штаба, и рядовые граждане могли зайти в Зал и почтить своих защитников.