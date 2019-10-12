Автокефалия ПЦУ официально признана

Новости Украины:Собор иерархов Элладской православной церкви признал автокефалию ПЦУ.

Внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви принял решение о признании автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ), сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Благодарен моему брату во Христе, главе Священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными автокефальными церквями во всех сферах", - написал митрополит Епифаний на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он отметил, что Грецию и Украину связывают "много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества".

"Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между Поместными церквями Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!" – уверен предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епифаний надеется на свой визит в Афины "в недалеком будущем", чтобы лично выразить признательность архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму, иерархам и всей полноте Церкви Греции.

В свою очередь, представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор на своей странице в Фейсбуке также сообщил о признании Элладской православной церковью автокефалии ПЦУ. "12 октября, на внеочередном заседании Собор Элладской православной церкви признал автокефалию Православной церкви Украины. Решение принято под председательством главы Собора и предстоятеля Церкви Греции блаженнейшего Архиепископа Иеронима", - написал он.

Таким образом, по словам священника, одна из крупнейших православных церквей мира официально подтвердила законность действий Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Агентство церковных новостей Romfea.gr сообщило, что архиепископ Иероним выступил с докладом "Информация об Автокефальной церкви Украины". Согласно информации, предложение архиепископа по Церкви Украины было признано и принято большинством иерархов.

Ранее архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) анонсировал проведение в субботу, 12 октября, внеочередного Собора иерархов Церкви Греции для рассмотрения темы "Информация об Автокефальной церкви Украины".