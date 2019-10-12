Скачать
Суббота, 12.10.2019
"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком
"Не вижу здесь особой проблемы": Пристайко - о сотрудничестве с Ермаком
Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ
Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ
Список Усика: Александр назвал желаемых соперников в хэвивейте (Видео)
Список Усика: Александр назвал желаемых соперников
Поезд "Киев - Война" показали на столичном вокзале
Поезд "Киев - Война" показали на столичном вокзале

Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ

Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ
15:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Порошенко верит, что все православные Церкви признают свою украинскую сестру.

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко приветствует признание Элладской (Греческой) православной церковью автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) и надеется, что все православные церкви последуют такому шагу.

"Чудесная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела ко мне в Лондон, на Парламентскую ассамблею НАТО. Православная церковь Эллады признала Православную церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей. С благодарностью приветствуем это решение сестринской Церкви!" – написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Он поблагодарил также Вселенского патриарха Варфоломея и Константинопольскую церковь.

Епифаний назвал количество приходов в ПЦУ

"Верю, что, в конце концов, все православные Церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней. Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, в субботу внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви принял решение о признании автокефалии Украинской православной церкви (ПЦУ).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Епифаний, ПЦУ, ПЦЭ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан снова числится в списках БПП
02 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
03 Как на самом деле живется женщинам в монастырях: эксклюзивные снимки (Фото)
04 Сегодня Покровская родительская суббота: традиции поминального дня, молитвы
05 Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабье лето&quot; не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
"Бабье лето" не спешит уходить из Украины: погода на Покров-2019
Автокефалия ПЦУ официально признана
Автокефалия ПЦУ официально признана
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Курс валют 12 октября: доллар на месте, евро упало
Покровская родительская суббота: приметы и суеверия
Покровская родительская суббота: приметы и суеверия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь