Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ

Новости Украины:Порошенко верит, что все православные Церкви признают свою украинскую сестру.

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко приветствует признание Элладской (Греческой) православной церковью автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) и надеется, что все православные церкви последуют такому шагу.

"Чудесная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела ко мне в Лондон, на Парламентскую ассамблею НАТО. Православная церковь Эллады признала Православную церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей. С благодарностью приветствуем это решение сестринской Церкви!" – написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Он поблагодарил также Вселенского патриарха Варфоломея и Константинопольскую церковь.

"Верю, что, в конце концов, все православные Церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней. Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, в субботу внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви принял решение о признании автокефалии Украинской православной церкви (ПЦУ).