Порошенко с благодарностью поприветствовал решение ПЦЭ

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко приветствует признание Элладской (Греческой) православной церковью автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) и надеется, что все православные церкви последуют такому шагу.
"Чудесная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела ко мне в Лондон, на Парламентскую ассамблею НАТО. Православная церковь Эллады признала Православную церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей. С благодарностью приветствуем это решение сестринской Церкви!" – написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.
Он поблагодарил также Вселенского патриарха Варфоломея и Константинопольскую церковь.
"Верю, что, в конце концов, все православные Церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней. Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщалось, в субботу внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви принял решение о признании автокефалии Украинской православной церкви (ПЦУ).