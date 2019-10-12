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При ВСУ создана Водолазная школа: какие у нее цели (Фото)

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При ВСУ создана Водолазная школа: какие у нее цели (Фото)
18:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: АрмияИнформ

Новости Украины:Для подготовки личного состава на базе военного флота создали водолазную школу.

На базе национального военного флота создана Водолазная школа - учебное заведение Вооруженных сил Украины, где централизованно будут готовить специалистов всех без исключения водолазных специальностей не только для нужд ВСУ, но и других силовых структур государства.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"Проблема укомплектования подготовленным личным составом водолазных квалификаций остро стоит не только перед подразделениями ВСУ, а это - воинские части и подразделения поисково-спасательного, противоподводно-диверсионного и инженерного обеспечения, специального назначения Военно-морских сил, Сил спецопераций, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и других, но и перед правоохранительными органами Украины, когда готовили водолазов на базе ВМС ВСУ", - отметил начальник поисково-спасательной службы Командования МС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Нестеров.

По его словам, из-за потери кафедры живучести, водолазных и судоподъемных работ Академии ВМС им.Нахимова в результате аннексии Россией Крыма система подготовки водолазных кадров потеряна. Поэтому пришлось возрождать в Одессе водолазную подготовку практически с нуля.

В открытой Водолазной школе базовый курс подготовки по специальности «водолаз» продлится 8 недель. Обучение включает теоретические и практические занятия с обязательными спусками под воду: каждый слушатель должен отработать под водой более 650 минут. Причем до 500 минут должен выполнять задачи на глубине до 20 метров, а 150 минут - во время водолазных спусков до 30 метров.

Как уточнил начальник Водолазной школы капитан 1 ранга Сергей Титаренко, курсанты будут стажироваться только на современном водолазном снаряжении и новейших образцах водолазной техники и оборудования.

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"Среди актуальных практических задач курса подготовки - поиск затонувших объектов, их идентификация и подъем на поверхность, ориентирование под водой, тренировки по ведению качественной подводной связи, обследование подводной части корпуса кораблей и судов и пр. Также будут проведены занятия по специальной физподготовке водолазов в воде, где слушатели приобретут специфические навыки подводного плавания с задержкой дыхания", - добавил Титаренко.

Кроме того, среди приоритетов Водолазной школы - развитие способностей для сотрудничества со странами-партнерами НАТО по усовершенствованию программ и методик подготовки специалистов водолазного дела, а также оснащение школы современными образцами водолазной техники и средствами обеспечения по международным стандартам.

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Украина, ВМС ВСУ, Школа, ВСУ, Водолазы, Водолазная школа.
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