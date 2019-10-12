Аналитик Chatham House: Пресс-конференция президента Украины была "сильным ходом"

Новости Украины:Аналитик Chatham House Орыся Луцевич считает "сильным ходом" пресс-марафон Владимира Зеленского.

Аналитик, руководитель Украинского форума в Chatham House Орыся Луцевич считает, что пресс-марафон, проведенный Президентом Владимиром Зеленским в четверг, был "сильным ходом", вызвавшим положительный отклик на Западе.

Об этом Луцевич сказала корреспонденту Укринформа на ежегодной встрече по вопросам безопасности The Riga Conference, проходившей 11-12 октября.

"На Западе было много публикаций после этой пресс-конференции. И в целом, это мероприятие на Западе было воспринято положительно. Я также думаю, что это был сильный ход", - сказала Луцевич.

По ее мнению, это было "по меньшей мере, интересно, особенно в отдельных фрагментах, поскольку не уверена, что можно продуктивно ответить на 500 вопросов".

Аналитик Chatham House также считает, что проведение пресс-марафона было в некотором смысле шагом назад после заявлений руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, что "посредники в виде журналистов не нужны".

Как известно, в четверг 10 октября проходил пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского. Во время мероприятия Президент ответил на вопросы почти 300 журналистов - как украинских, так и иностранных СМИ. Среди тем, которые интересовали журналистов, - "нормандский формат", разведение войск, Крым, "формула Штайнмайера", ПриватБанк, Трамп-Байден, рынок земли, ситуация внутри партии "Слуга народа", выборы в Киеве, отопительный сезон и другие.

Зеленский впервые с момента избрания на должность Президента пообщался с прессой. Для нового формата выбрано новое столичное заведение - Kyiv Food Market, которое в этот день частично было закрыто для посетителей.

The Riga Conference - ежегодная конференция по безопасности с участием ведущих политиков и аналитиков евроатлантического сообщества, традиционно проводимая в столице Латвии в конце сентября - начале октября.

Орыся Луцевич - научный сотрудник и руководитель Украинского форума в Chatham House.

Chatham House (Лондон), известный также как Королевский институт международных отношений — британский аналитический центр в области международных отношений.