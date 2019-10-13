Приметы и обряды на 13 октября - Григорьев день, Григорий Соломенный, Соломенник

Новости Украины:13 октября Православная церковь почитает память священномученика Григория, просветителя Армении, происходящего из рода грузинских царей.

Святой был родом из Парфии – государства, находящегося между рекой Тигр и Персидским заливом. Будучи епископом, он проповедовал Евангелие и многих обратил в христианскую веру. За это армянский царь Тиридат приказал его сбросить в глубокий ров.

По легенде, святой Григорий провел в этом рве 15 лет. Когда его освободили из заключения, он продолжил свою великую миссию, приобщив многих к вере во Христа. Священномученик мирно скончался около 335 года.

Ещё в этот день чтят память преподобного Григория – основателя Пельшемского монастыря, который располагался на реке Пельшеме в окрестностях города Кадникова. Святой появился на свет в городе Галич (Костромская обл.) в 1315 году. Происходил из рода бояр Лопотовых. Когда ему исполнилось 15 лет, родители хотели его сочетать браком, но скончались и не успели сделать задуманное.

Григорий оставил доставшееся по наследству имение и в Богородице-Рождественском монастыре принял постриг. Позднее здесь он стал игуменом. Его глубоко уважали жители города и князь Юрий Дмитриевич. Однако слава тяготила Григория, он покинул монастырь и отправился в Ростов, чтобы поклониться местным святыням. Там он поселился в Авраамиевом монастыре, а позже стал архимандритом Спасского монастыря. Два года преподобный управлял монастырём, а потом ночью втайне от всех покинул город и направился к Дионисию Глушицкому, чтобы стать его учеником.

Когда Григорию исполнилось 104 года, он покинул Дионисия и на берегу реки Пельшмы поставил себе келью. Вскоре к нему присоединились другие подвижники, и с благословения епископа Ефрема он построил церковь в честь Собора Пресвятой Богородицы.

Скончался святой в возрасте 127 лет. Умирая, он просил своих учеников бросить своё тело в болото, но они погребли его рядом с монастырем.

Также, 13 октября почитается память святого Михаила, который известен как первый митрополит Киевский. Согласно преданию, в конце века патриарх константинопольский Николай II поручил Михаилу отправиться в Корсунь, где ему следовало крестить князя Владимира. Немного позднее святитель посетил и Киев, где многих обратил в христианскую веру. Теперь мощи святого находятся в Киево-Печерской лавре.

13 октября обычно продолжали подготовку к зимним холодам. Утепляли дом, окна, перетряхивали подушки, перины. Пуховые перины были далеко не у всех. Основная масса населения набивала матрасы соломой. Приметы советовали на 13 октября вытащить всю старую солому и набить подушки и тюфяки новой. Отслужившую свой век солому сжигали, ведь народные суеверия говорили, что в ней за год скопилось много нечисти. Сжигание проводили либо в своей печи, либо в овинах. Свежей соломой застилали крышу, навесы.

Была распространена традиция 13 октября обливать детей через решето водой, поставив их на порог дома – считали, что это помогает защититься от болезней. К слову, решето и порог считались символами потустороннего мира, границей между домом и другой землей. Решето также было связано с достатком.

Народные приметы:

Если снег выпал, то зима ещё не скоро наступит.

Если журавли отлетели, зима будет ранняя и холодная.

Белка чисто вылиняла – к хорошей зиме.

Увидеть поутру мороз на окнах – к приходу гостей.

Сухой снег выпал – к урожайному лету.

Бледная и мутная луна в тумане – к непогоде.

В канун Покрова пресвятой Богородицы заканчивали подготовку к зиме. Для простого человека всегда было очень важно, как пройдет зима, какой будет погода. Многие приметы помогали узнать, что ждет впереди, и подготовиться соответствующим образом. Следование обычаям также вносило свой вклад в сохранение здоровья. Избавление от старых вещей и соломы было залогом соблюдения основных правил гигиены.