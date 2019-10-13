У нас есть план А и В: Пристайко рассказал как урегулировать ситуацию на Востоке Украины

Новости Украины:Министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что у украинского правительства в настоящее время есть необходимость пересмотреть "нашу стратегию и нашу тактику".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уверяет, что у руководства страны есть планы А и B по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

"Специфика моей работы не позволяет рассказать вам все, что планируется в закрытых кабинетах, но поверьте мне, что у нас есть и план А, и план B", - заявил Пристайко в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" вечером в пятницу на телеканале "Украина".

При этом он подчеркнул, что у украинского правительства в настоящее время есть необходимость пересмотреть "нашу стратегию и нашу тактику".

"И эта стратегия и тактика должна складываться из плана А, и плана B, и, возможно, должен быть еще и план С", - отметил Пристайко.

По словам министра, "по возможности" необходимо за столом переговоров добиться договоренностей, которые бы "под давлением наших западных партнеров" Россия выполняла.

"Если этот план не срабатывает, то что дальше, следующий шаг? То тогда мы должны понимать, что у нас остается все меньше и меньше опций, у нас остается последний план… Это тоже один из планов – как сделать так, чтобы больше через нашу границу, которая сейчас является де-факто… не проходили террористы, которые взрывают машины в Киеве и не боятся этого , и в Мариуполе", - рассказал Пристайко.

"Все эти планы… разработаны и предложены президенту. И это его задача, того человека, которого вы избрали президентом, принять эти сложные, неприятные, трудные решения, которые потом придется, наверное, … пояснять всем", подытожил министр иностранных дел.