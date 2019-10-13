Полицейскому, совершившему ДТП на Винничине, объявили о подозрении

Новости Украины:По предварительной информации, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.

Полицейскому - водителю сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований

По предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения полицейский, находясь за рулем "Skoda Octavia", совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Audi 80".

В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, одна из пострадавших скончалась.

Дело квалифицировано по ч.2 ст.286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Винницкой области.