К команде главы Минздрава присоединились четыре человека

У министра здравоохранения Зоряны Скалецкой появилось четыре новых советника, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"К команде реформаторов Министерства здравоохранения Украины присоединились украинские и иностранные специалисты", - говорится в сообщении.
Как отмечается, для "продолжения реформ и налаживания сотрудничества с международными партнерами", Скалецкая пригласила:
"Команда советников сосредоточит свое внимание на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике, внедрении врачебного самоуправления... Перед советниками поставлена задача разработать проекты решений и законопроектов для эффективного продолжения реформы здравоохранения", - отметили в министерстве.