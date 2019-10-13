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К команде главы Минздрава присоединились четыре человека

К команде главы Минздрава присоединились четыре человека
22:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:У Скалецкой появились четыре новых советника.

У министра здравоохранения Зоряны Скалецкой появилось четыре новых советника, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"К команде реформаторов Министерства здравоохранения Украины присоединились украинские и иностранные специалисты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для "продолжения реформ и налаживания сотрудничества с международными партнерами", Скалецкая пригласила:

  • Алексея Яременко в статусе советника министра. Заместителя руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения;
  • Виктора Ляшко в статусе советника министра. Эксперта с 20-летним опытом по направлению развития системы общественного здоровья;
  • Матвея Хренова в статусе советника министра. Консультанта НСЗУ по вопросам стратегического развития сети поставщиков медицинских услуг;
  • Серго Китиашвили в статусе советника министра. Специалиста по вопросам европейской интеграции.

В Минздраве настроены на диалог с обществом

"Команда советников сосредоточит свое внимание на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике, внедрении врачебного самоуправления... Перед советниками поставлена задача разработать проекты решений и законопроектов для эффективного продолжения реформы здравоохранения", - отметили в министерстве.

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Все по теме:

Минздрав, Виктор Ляшко, Матвей Хренов, Зоряна Скалецкая, Алексей Яременко, Серго Китиашвили.
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