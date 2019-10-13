К команде главы Минздрава присоединились четыре человека

Новости Украины:У Скалецкой появились четыре новых советника.

У министра здравоохранения Зоряны Скалецкой появилось четыре новых советника, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"К команде реформаторов Министерства здравоохранения Украины присоединились украинские и иностранные специалисты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для "продолжения реформ и налаживания сотрудничества с международными партнерами", Скалецкая пригласила:

Алексея Яременко в статусе советника министра. Заместителя руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения;

Виктора Ляшко в статусе советника министра. Эксперта с 20-летним опытом по направлению развития системы общественного здоровья;

Матвея Хренова в статусе советника министра. Консультанта НСЗУ по вопросам стратегического развития сети поставщиков медицинских услуг;

Серго Китиашвили в статусе советника министра. Специалиста по вопросам европейской интеграции.

"Команда советников сосредоточит свое внимание на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике, внедрении врачебного самоуправления... Перед советниками поставлена задача разработать проекты решений и законопроектов для эффективного продолжения реформы здравоохранения", - отметили в министерстве.