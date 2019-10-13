В Италии украинцы приехали поддержать мать нацгвардейца Маркива

Новости Украины:Около 50 украинцев в Италии посетили мать осужденного нацгвардейца Виталия Маркива.

По случаю Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября, активисты украинской общины в Италии поддержали семью осужденного нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Около пятидесяти человек собрались в городе Толентино (центральная область Марке), где девять лет жил и учился военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив. В июле суд присяжных Павии приговорил солдата к 24 годам тюрьмы, признав его «активным соучастником умышленного убийства» итальянского фотографа Адреа Роккелли 5 лет назад во время военных действий на Донбассе", - говорится в сообщении.

Среди украинцев, приехавших к матери Маркива Оксане Максимчук, были люди из разных городов Италии. Эти активисты регулярно ездили на судебные заседания в Павию, где в течение года проходил суд над нацгвардейцем Маркивым.

«Мы приехали поддержать семью Маркива и поздравить их сына с Днем защитника Украины, также поблагодарить их за сына, который в тюрьме продолжает свою борьбу за личную честь и за достоинство Украины», - сказала организатор мероприятия Марина Буть.

Активисты убеждены в невиновности бойца и называют приговор суда несправедливым и крайне предвзятым.

Напоминаем, на этой неделе суд присяжных Павии, Италия, распространил мотивационную часть приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву. В документе сказано, что суд решил осудить Маркива «за физическое содействие и активное участие в убийстве итальянского фоторепортера и его российского переводчика».

Приговорив солдата к 24 годам, присяжные не применили в отношении него смягчающих обстоятельств, о чем просил прокурор, требуя на суде 17 лет заключения. Как сказано в приговоре, присяжные увеличили меру наказания на дополнительных 7 лет из-за того, что солдат не признал своей вины и ответственности побратимов и Украины за «преступление на войне».

Адвокаты украинского военного теперь будут готовить материал для обжалования решения суда Павии в апелляционном суде Милана. Согласно юридической процедуре, со дня публикации мотивации они имеют 45 дней для подачи апелляции.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ "вернуть в Украину осужденного в Италии Виталия Маркива". Впоследствии в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте глава Украинского государства "выразил обеспокоенность неоправданно жестоким решением суда".

В День защитника Украины, 14 октября, в Киеве состоится марш, посвященный Маркиву. На марш соберутся его побратимы, активисты, волонтеры.