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Понедельник, 14.10.2019
Епифаний о признании ПЦУ Греческой церковью: "Хороший толчок для развития"
Епифаний о признании ПЦУ Греческой церковью: "Хороший толчок для развития"
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Епифаний о признании ПЦУ Греческой церковью: "Хороший толчок для развития"

Епифаний о признании ПЦУ Греческой церковью: "Хороший толчок для развития"
01:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Епифаний напомнил о противодействии российской пропаганде.

"Хороший толчок для будущего развития" - такими словами признание Элладской церкви встретил Митрополит ПЦУ Епифаний. Предстоятеля Православной церкви Украины застали в Ривне.

Об этом сообщает ТСН.

И, комментируя ситуацию, он говорил о противодействии российской пропаганде. 

"Много ведется со стороны Российской православной церкви, со стороны российского государства пропаганды против того, что православная церковь является неканонической. Но это признание подтверждает, что российская пропаганда является недейственной. Мы видим все, что происходит негативного с их стороны, становится полезным для нашего развития и утверждения. Поэтому мы верим, что в дальнейшем и другие церкви постепенно приобщатся к этому процессу. И все православные украинцы объединятся вокруг Киева", - отметил Епифаний.

Напомним, в субботу, 12 октября, Греческая церковь объявила свое решение о признании ПЦУ. Из 35 архиереев, присутствовавших на Соборе, ни один не высказался против. Зато заявили, что на них осуществлялось давление со стороны российской церкви.

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Епифаний, ПЦУ, Греческая церковь.
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