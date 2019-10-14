"Нет капитуляции": Арахамия передаст информацию о проплаченных активистах в СБУ

Новости Украины:Давид Арахамия предоставит данные о подкупе участников акции "против капитуляции" в СБУ.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия передаст во вторник в Главное управление Службы безопасности Украины данные о возможном подкупе участников акций "против капитуляции перед РФ".

"Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и приношу извинения. Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины ", - написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Напоминаем, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его партия не готова к местным выборам весной 2020 года.