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"Нет капитуляции": Арахамия передаст информацию о проплаченных активистах в СБУ

"Нет капитуляции": Арахамия передаст информацию о проплаченных активистах в СБУ
04:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Давид Арахамия предоставит данные о подкупе участников акции "против капитуляции" в СБУ.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия передаст во вторник в Главное управление Службы безопасности Украины данные о возможном подкупе участников акций "против капитуляции перед РФ".

"Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и приношу извинения. Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины ", - написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Напоминаем, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его партия не готова к местным выборам весной 2020 года.

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СБУ, "Слуга народа", Давид Арахамия, Нет капитуляции.
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