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Арахамия: "Слуга народа" пока не готова к местным выборам

Арахамия: "Слуга народа" пока не готова к местным выборам
03:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Давид Арахамия заявил, что фракция "Слуга народа" пока не готова к местным выборам.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его партия не готова к местным выборам весной 2020 года.

Об этом Арахамия заявил в интервью "Левому берегу".

По его словам, партия не готова ни кадрово, ни институционально, ведь до этого времени будет сложно сформировать списки, к которым нужно привлечь 149 тысяч кандидатов.

"Вы должны понимать, что нет смысла затевать досрочные выборы, если мы не победим, если не готовы ни институционально, ни кадрово", - сказал Арахамия

Также он отверг предположение, что 8 декабря могут состояться досрочные выборы в Киеве – соответствующая дата фигурировала в одном из законопроектов о столице от депутатов "Слуги народа".

"До 8 декабря успеть было сначала нереально - какая-то фантазия", - констатировал Арахамия.

Напоминаем, 1 октября стало известно, что во фракции "Слуга народа" считают проведение досрочных выборов в Киеве 8 декабря маловероятным, поэтому они могут произойти одновременно со всеми другими местными выборами.

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Местные выборы, Давид Арахамия, Слуга народы.
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