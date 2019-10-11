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В "Слуге народа" рассказали, когда пройдут выборы мэра Киева

В "Слуге народа" рассказали, когда пройдут выборы мэра Киева
12:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По словам одного из авторов законопроекта о столице, Александра Ткаченко, выборы мэра столицы пройдут ближе к весне.

Народный депутат и один из авторов законопроекта о столице Александр Ткаченко прогнозирует, что выборы городского головы Киева, скорее всего, состоятся ближе к весне 2020 года.

В частности, об этом он сказал в интервью.

"Я бы хотел, чтобы они произошли как можно раньше, потому что времени вести позиционные дискуссии не так много. Но, похоже, они будут, скорее всего, ближе к весне", – отметил Ткаченко.

При этом он добавил, что точного ответа на вопрос, будут ли местные выборы по всей Украине, нет.

Также, по мнению Ткаченко, проводить выборы с целью перезагрузки системы нужно на длительный период.

Относительно проблем Киева он отметил, что видит три базовых – хаотичную застройку, ЖКХ и состояние инфраструктуры. Но в тоже время, по его словам, есть еще ряд других проблем. "Люди в социологии определяют целый ряд проблем, которые волнуют их больше всего. Это, в том числе, качество воды, уровень и состояние медицинского сервиса", – отметил Ткаченко. По словам депутата, согласно данным социологии киевлян сейчас больше всего волнует медицина и безопасность. «Вы удивитесь, но медицина как раз на первом месте, потом – безопасность в городе. А потом дальше уже состояние дорог и общественного транспорта, парковки, вода, цены и качество коммунальных услуг и т.д", – сказал он.

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Ткаченко считает, что законопроект о столице, который был принят в первом чтении, "многие граждане, помимо политической адженды, критикуют из-за того, что кто-то посмел сделать достаточно революционные шаги". При этом он высказал уверенность, что ситуацию в столице улучшить можно "только каким-то реактивным усилием".

12 сентября Ткаченко заявил, что в партии "Слуга народа" будут инициировать досрочные выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета.

3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киеве - столице Украины (№2143-3), инициированный группой депутатов от "Слуги народа".

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Киев, Владимир Кличко, Александр Ткаченко, Выборы в Киеве, "Слуга народа".
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