Зеленский планирует пообщаться с Кличко до его увольнения

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал, что поддерживает разделение функций мэра Киева и председателя КГГА и новый законопроект о столице.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что планирует пообщаться с Киевским городским головой Виталием Кличко перед увольнением его с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона.

”Просто еще не уволил. Думаю об этом... Я обязательно буду общаться с мэром господином Кличко перед тем, как я решу его уволить”, - сказал глава государства.

Зеленский также добавил, что поддерживает разделение функций мэра Киева и председателя КГГА и новый законопроект о столице.

Как сообщалось ранее, 24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров письмо с просьбой о представлении на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

”Согласно закону ”О местных государственных администрациях”, руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента”, - подчеркнул тогдашний заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен на должность председателя КГГА тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в июне 2014 года. ”Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации”, - подчеркнул Рябошапка.

Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя КГГА.

28 августа в пресс-службе Кличко сообщили, что народные депутаты Верховной Рады VIII созыва от разных фракций обратились в КСУ с конституционным представлением о предоставлении официального толкования Основного Закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице.

4 сентября Кабинет министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА и направил его в Офис президента.