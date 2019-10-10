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Четверг, 10.10.2019
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Зеленский обещает решить проблему "зеленых" тарифов

Зеленский обещает решить проблему "зеленых" тарифов
12:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с высокими "зелеными" тарифами.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за снижение "зеленых" тарифов, но в диалоге с компаниями, которые уже производят электроэнергию в Украине по спецтарифу. Об этом он заявил во время пресс-марафона.

"Таких "зеленых" тарифов нет нигде в Европе. У нас они самые высокие. Есть контракты с многими компаниями, которые мы подписали, а теперь вдруг им говорим: давайте менять тариф? Поэтому, я думаю, что проблема будет решена благодаря общению с компаниями, которые уже имеют контракт, но необходимо найти нормальные тарифы, которые являются рыночными", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что знает, что этот вопрос поднимается, и правительство знает, что "мы не должны терять отношения с компаниями, в том числе с иностранными компаниями, которые уже имеют контракт".

"Я думаю, они решат этот вопрос, но тарифы очень высокие, это правда", - добавил президент.

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На уточняющий вопрос журналиста, нужно ли снижать тариф, Зеленский ответил: "Думаю, что надо, надо, чтобы это все-таки был рынок".

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Президент Украины, Владимир Зеленский, "Зеленые" тарифы, Пресс-марафон Владимира Зеленского.
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