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Понедельник, 14.10.2019
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Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября

Приметы и обряды на 14 октября - Покров день

Приметы и обряды на 14 октября - Покров день
08:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день в первый раз в жилых горницах топили печи. По этому поводу пекли блины.

Традиции на 14 октября

Покров Пресвятой Богородицы - великий христианский праздник чудного явления Покрова Пресвятой Богородицы в X веке в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранились риза Богоматери, Ее омофор и часть Ее пояса. В народе говорили, что Матерь Божья засевает поля, а Покров собирает плоды, и этот день считался праздником урожая, последним сроком завершения сельскохозяйственных работ, окончанием сельскохозяйственного года. В этот же день можно было собирать самые последние грузди и рыжики.

В этот день полагалось также готовить дом к зиме - конопатить окна и двери, приводить в порядок завалинку (так называлась земляная насыпь у стен избы): при необходимости подсыпали земли, укрывали ее соломой, закрепляли досками или бревнами.

Такая конструкция помогала сохранить в доме тепло даже во время самых суровых морозов. Считалось также, что если на Покров протопить печь яблоневыми дровами, дому не будет страшен никакой мороз. В этот день устраивали праздник и для скотины - ее полагалось накормить-особым "пожинальным" овсяным снопом, который стоял в доме со 2 августа - Ильина дня. Верили, что в этом случае домашним животным не придется голодать зимой. Кроме того, 14 октября считалось сроком работ и наймов, возвращения долга и вообще исполнения каких-либо обязательств. В народе говорили: "От Покрова до Евдокей", "От Покрова до Крещенья", "Приспей товарец к Покрову", "Сдам на Покровской ярмарке", "Подожди до Покрова: весь долг выплачу". С этого дня начинались свадьбы. Снег, выпавший в этот день, считался счастливым предзнаменованием для обрученных. Тогда девицы говорили: "Батюшка Покров, покрой сыру землю и меня, молоду" или: "Бел снег землю прикрывает, не меня ли, молоду, замуж снаряжают?"

Девицы молились в этот день о том, чтобы выйти замуж поскорее. Для этого надо было обратиться с этой просьбой к Матушке Заступнице, поставить свечку перед иконой Покрова Богородицы, а затем обязательно провести этот день весело: верили, что "если Покров весело проведешь, дружка милого найдешь".

Приметы на 14 октября

Покров - первое зазимье.

Покров не лето, а Сретенье не зима.

Если на Покров выпал снег, то в Дмитриевский день (8 ноября) тоже будет снег.

На Покров ветер с севера - к холодной зиме, с юга - к теплой, с запада - к снежной, с востока - холодной и малоснежной, а если ветер порывами налетает, тучи то совсем закроют, то просветами солнце проглянет - будет и зима переменной, непостоянной.

Для урожая хорошо, коли к Покрову снег лег.

Не покрыл Покров, не покроет и Рождество (зима будет малоснежной).

Знаменательные события в истории: 14 октября 2019 года

Дождливый Покров пчелам благодать несет.

Покров наголе - Екатерина наголе (7 декабря).

На Покров до обеда - осень, после обеда - матушка-зима!

Успенье засевает, а Покров собирает (сбор последних плодов).

Отлет журавлей до Покрова - на раннюю, холодную зиму.

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Традиции, Покров, Приметы, Народные приметы, Обряды, Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября, Праздник Покров, Покров день.
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