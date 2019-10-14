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Теперь только "Kyiv": BBC вводит новые правила написания

Теперь только "Kyiv": BBC вводит новые правила написания
12:12 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:ВВС меняет написание на английском с "Kiev" на "Kyiv".

Британская телерадиовещательная корпорация ВВС приняла решение изменить написание столицы Украины Киева на английском языке с "Kiev" на "Kyiv".

Об этом говорится в заявлении компании ВВС.

"ВВС продолжает просматривать спорное англоязычное написание географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Поскольку "Kyiv" (а не "Kiev") сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, большой частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ , мы решили перейти на это написание названия столицы Украины", - говорится в заявлении.

Сообщается также, что такое правило написания столицы Украины в текстах, на картах и в графиках начинает действовать на ВВС с 14 октября 2019 года. Однако несколько месяцев еще продлится переходный период, в течение которого в англоязычных текстах может использоваться такая формулировка: "Kyiv, formerly known as Kiev" ("Kyiv", ранее известен как "Kiev").

"Украина закрепила транслитерацию, которая предусматривает написание Kyiv, еще в 1995 году. С тех пор именно такое правописание фигурировало в украинских и международных нормативных актах, но это не всегда отображалось в реальном использовании в мире во всех сферах жизни", - говорится также в сообщении.

Как известно, недавно пражский аэропорт имени Вацлава Гавела и Библиотека Конгресса в Вашингтоне перешли на корректную транслитерацию названия столицы Украины латиницей - "Kyiv" вместо "Kiev".

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Информационная кампания #CorrectUA, инициированная Министерством иностранных дел Украины, стартовала в октябре 2018 года. МИД призывает иностранные официальные учреждения и коммерческие компании отказаться от использования основанных на российской транскрипции названий украинских городов и перейти на корректные: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. В рамках кампании запущен флешмоб #KyivNotKiev.

Немало европейских городов уже поддержали эту инициативу. Кроме того, Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия украинской столицы с Kiev на Kyiv в международнойотмечается отмечается базе.

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Киев, BBC.
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