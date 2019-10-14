"Free Markiv": под стенами МИД Украины митингуют (Видео)

Новости Украины:Под стенами МИД - митинг в поддержку нацгвардейца Маркива.

В Киеве на Михайловской площади перед стенами Министерства иностранных дел начался марш в поддержку приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщает корреспондент Укринформа, участие в акции принимают несколько десятков активистов.

Также на акции присутствует жена Маркива. Участники акции держат плакаты с надписью "Италия, услышь Ук/Ua", "Свободу Маркиву", "Маркив не виновен". Активисты требуют справедливого суда для Виталия Маркива, незаконно заключенного в Италии уже третий год и выкрикивают "Маркиву свободу".

Митингующие пришли под МИД, чтобы спросить о состоянии "дела Маркива" и требуют активизации процесса его освобождения. Они передали запрос в МИД о том, как продвигается вопрос подачи апелляции в итальянский суд.

Активисты планируют после митинга колонной направиться к Посольству Италии в Украине, где проведут пикет.

На акции под МИД дежурят правоохранители и полиция диалога.

Как известно, суд присяжных Павии (Италия) обнародовал мотивационную часть приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву. В документе сказано, что суд решил приговорить Маркива "за физическое содействие и активное участие в убийстве итальянского фоторепортера и его российского переводчика".

Приговорив солдата к 24 годам, присяжные не применили в отношении его смягчающих обстоятельств, о чем просил прокурор, требуя на суде 17 лет заключения. Как сказано в приговоре, присяжные увеличили меру наказания на дополнительных 7 лет из-за того, что солдат не признал своей вины и ответственности побратимов и Украины за "преступление на войне".

Адвокаты украинского военного сейчас готовят материал для обжалования решения суда Павии в апелляционном суде Милана. Согласно юридической процедуре, со дня публикации мотивации они имеют 45 дней для подачи апелляции.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ вернуть в Украину осужденного в Италии Маркива. Впоследствии в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте глава Украинского государства выразил обеспокоенность неоправданно жестоким решением суда".