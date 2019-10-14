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Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины (Видео)

Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины (Видео)
13:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Петр Порошенко в своем поздравлении с Днем защитника Украины отметил, что за пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины и отметил, что "за пять лет дата 14 октября запечатлелась в украинской исторической памяти и наш народ отмечает новый праздник, чествуя своих героев и защитников".

Как сообщает пресс-служба Европейской солидарности, Порошенко сказал: "Трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда "зеленые человечки" уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю 23 февраля. За пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память. Следовательно, решение о новом праздник был абсолютно правильным. Украинский народ уважает свою армию и гордится ею. Ее боится агрессор. На нее со страхом оглядываются капитулянты"

День защитника Украины: Зеленский почтил память погибших воинов (Фото)

По словам политика, украинская армия "выставила для них жирные красные линии, - и горе тому, кто их пересечет".

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Петр Порошенко, День защитника Украины.
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