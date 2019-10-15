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Сегодня отмечается день Киприана и Устиньи

Сегодня отмечается день Киприана и Устиньи
09:16 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:В старину мужчины молились Киприану, а женщины - Устинье.

Середина октября богата на православные и народные праздники. Это и Покров, и день памяти Сергия Радонежского. Нельзя обойти вниманием и день Киприана и Устиньи.

Святые почитались на Киевской Руси с давних времен, недаром так любима верующими икона Киприана и Устиньи. И история у них весьма необычная. Киприан был чернокнижником, который немало душ совратил с пути истины и веры. А Устинья была праведной девой, которую влюбленный в нее мужчина хотел обманом приворожить к себе, и для этого он прибег к помощи Киприана.

О том, чем закончилась эта история, можно догадаться: у черного мага ничего не вышло, злые чары и мороки не могли навредить искренне верующей во Христа деве. И тогда Киприан усомнился сначала в собственном могуществе, а затем и в том, кто его этим могуществом одарил. Если простой девушке нипочем все его старания, может быть, это он выбрал неправильную сторону? Киприан вслед за Устиньей уверовал в истинного Бога. И Киприан, и Устинья стали мучениками за веру.

День Киприана и Устиньи отмечается 15 октября. Сегодня святым молятся, прося защиты от злых языков, от недоброжелателей, от врагов. Но важно помнить: молитва — это не жалоба на кого-то с просьбой наказать, об этом судить может Господь. Необходимо просить стойкости и веры для себя, можно попросить сил и терпения выдержать клевету или козни, попросить, чтобы те не попадались на пути — но не требовать от небес наказания недоброжелателей.

Приметы и обряды на 15 октября - Куприянов день

Также святым молятся, чтобы избежать соблазнов, спасти свою душу от зла, ревности, зависти или греха уныния, от разного рода зависимостей. Можно помолиться за благополучие и здоровье близких и родных. 

По народному поверью, 15 октября важно не впадать в плотские слабости, например, в пьянство. К таким людям быстрее липнет разная нечисть, потому что их душа обращена не к святым мученикам и вере в Бога, а к минутным страстям, которые губят душу.

День Киприана и Устиньи — хороший повод, чтобы вспомнить о том, как важно очищать мысли от всего того, что очерняет их, мешает обратить взор в сторону истинных ценностей, любви к миру, к ближним, к Богу.

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