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Сенцов побывал на футболе: Абсолютно неимоверный матч, который войдет в историю

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Сенцов побывал на футболе: Абсолютно неимоверный матч, который войдет в историю
10:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук Сенцова

Новости Украины:Освобожденные политзаключенные посетили матч Украина - Португалия.

В День защитника Украины, 14 октября, национальная сборная Украины сумела обыграть действующих чемпионов Европы португальцев 2:1. Команда Шевченко досрочно вышла на Евро-2020.

Бывшие политзаключенные Кремля по приглашению УАФ посетили этот важный и результативный матч на заполненном до отказа НСК "Олимпийский".

Олег Сенцов так прокомментировал матч Украина - Португалия: "Абсолютно неимоверный матч, который войдет в историю украинского футбола. Сумасшедшая поддержка стадиона и игра такого уровня, которую уже очень давно не показывала украинская сборная. И даже спорный эпизод в середине второго тайма, приведший к пенальти, удалению и голу в наши ворота не помешал парням добиться этой заслуженной победы. Спасибо тренеру и игрокам за такую команду, которой можно гордиться. Отличный праздник футбола, в конце которого еще был Ляпис и его "Воины света".

Я же успел под занавес снять две короткометражки. На первой, Володя Балух радуется победе своей команды. На второй, какой-то неизвестный болельщик просто танцует".

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Балух.
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