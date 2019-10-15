Сенцов побывал на футболе: Абсолютно неимоверный матч, который войдет в историю

Новости Украины:Освобожденные политзаключенные посетили матч Украина - Португалия.

В День защитника Украины, 14 октября, национальная сборная Украины сумела обыграть действующих чемпионов Европы португальцев 2:1. Команда Шевченко досрочно вышла на Евро-2020.

Бывшие политзаключенные Кремля по приглашению УАФ посетили этот важный и результативный матч на заполненном до отказа НСК "Олимпийский".

Олег Сенцов так прокомментировал матч Украина - Португалия: "Абсолютно неимоверный матч, который войдет в историю украинского футбола. Сумасшедшая поддержка стадиона и игра такого уровня, которую уже очень давно не показывала украинская сборная. И даже спорный эпизод в середине второго тайма, приведший к пенальти, удалению и голу в наши ворота не помешал парням добиться этой заслуженной победы. Спасибо тренеру и игрокам за такую команду, которой можно гордиться. Отличный праздник футбола, в конце которого еще был Ляпис и его "Воины света".

Я же успел под занавес снять две короткометражки. На первой, Володя Балух радуется победе своей команды. На второй, какой-то неизвестный болельщик просто танцует".

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