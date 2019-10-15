Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра

В Украине будет господствовать теплая, сухая воздушная масса в поле высокого атмосферного давления ближайшие двое суток.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По Украине ожидается погода без осадков. Ночью и утром в южной части, центральных, восточных областях и в Карпатском регионе вероятный туман.
Карта осадков 16 октября
Ветер южный, на юге и востоке страны – восточный, 5-10 м/с.
Карта ветров 16 октября
Прогноз погоды на среду, 16 октября, по Украине:
Ужгород – +22...+24, переменная облачность, сухо
Львов – +21...+23, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, сухо
Тернополь – +19..+21, переменная облачность, сухо
Черновцы – +20...+22, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Луцк – +19...+21, переменная облачность, сухо
Ровно – +19...+21, переменная облачность, сухо
Житомир – +19...+21, переменная облачность, сухо
Винница – +19...+21, переменная облачность, сухо
Одесса – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Николаев – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Херсон – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +20...+22, переменная облачность, сухо
Сумы – +19...+21, переменная облачность, сухо
Полтава – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Днепр – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Донецк – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Харьков – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Киев – +20...+22, переменная облачность, сухо
Погода 16 октября
Температура ночью 5-10°, днем 18-23°; в Карпатах ночью местами 0-5° тепла, днем 12-17°.
В Киеве - без осадков. Ветер южный , 5-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.
По словам синоптика Натальи Диденко, Украина 16 октября будет одной из самых теплых в Европе.
Народный прогноз погоды
Низкие темные облака предвещают холод, а возможно, и снегопад.
Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.
Воробьи перелетают стайками с места на место — перед ненастьем.
Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.