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Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра

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Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра
15:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине в среду и четверг продолжится "бабье лето".

В Украине будет господствовать теплая, сухая воздушная масса в поле высокого атмосферного давления ближайшие двое суток.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По Украине ожидается погода без осадков. Ночью и утром в южной части, центральных, восточных областях и в Карпатском регионе вероятный туман.

Карта осадков 16 октября

Ветер южный, на юге и востоке страны – восточный, 5-10 м/с.

Карта ветров 16 октября

Прогноз погоды на среду, 16 октября, по Украине:

  • Ужгород – +22...+24, переменная облачность, сухо

  • Львов – +21...+23, переменная облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, сухо

  • Тернополь – +19..+21, переменная облачность, сухо

  • Черновцы – +20...+22, переменная облачность, сухо

  • Хмельницкий – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +19...+21, переменная облачность, сухо

  • Ровно – +19...+21, переменная облачность, сухо

  • Житомир – +19...+21, переменная облачность, сухо

  • Винница – +19...+21, переменная облачность, сухо

  • Одесса – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +20...+22, переменная облачность, сухо

  • Сумы – +19...+21, переменная облачность, сухо

  • Полтава – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +20...+22,  переменная облачность, без осадков

  • Киев – +20...+22, переменная облачность, сухо

Погода 16 октября

Температура ночью 5-10°, днем 18-23°; в Карпатах ночью местами 0-5° тепла, днем 12-17°.

В Киеве - без осадков. Ветер южный , 5-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.

Тепло до +24° ожидает украинцев в середине октября

По словам синоптика Натальи Диденко, Украина 16 октября будет одной из самых теплых в Европе.

Народный прогноз погоды 

Низкие темные облака предвещают холод, а возможно, и снегопад.

Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.

Воробьи перелетают стайками с места на место — перед ненастьем.

Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.

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Погода, Укргидрометцентр, Осень, Октябрь, Прогноз погоды, 16 октября.
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