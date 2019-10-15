Туман начинает покорять: прогноз погоды на завтра

Новости Украины:В Украине в среду и четверг продолжится "бабье лето".

В Украине будет господствовать теплая, сухая воздушная масса в поле высокого атмосферного давления ближайшие двое суток.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По Украине ожидается погода без осадков. Ночью и утром в южной части, центральных, восточных областях и в Карпатском регионе вероятный туман.

Карта осадков 16 октября

Ветер южный, на юге и востоке страны – восточный, 5-10 м/с.

Карта ветров 16 октября

Прогноз погоды на среду, 16 октября, по Украине:

Ужгород – +22...+24, переменная облачность, сухо

Львов – +21...+23, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, сухо

Тернополь – +19..+21, переменная облачность, сухо

Черновцы – +20...+22, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Луцк – +19...+21, переменная облачность, сухо

Ровно – +19...+21, переменная облачность, сухо

Житомир – +19...+21, переменная облачность, сухо

Винница – +19...+21, переменная облачность, сухо

Одесса – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Николаев – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Херсон – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +20...+22, переменная облачность, сухо

Сумы – +19...+21, переменная облачность, сухо

Полтава – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Днепр – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Донецк – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Харьков – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Киев – +20...+22, переменная облачность, сухо

Погода 16 октября

Температура ночью 5-10°, днем 18-23°; в Карпатах ночью местами 0-5° тепла, днем 12-17°.

В Киеве - без осадков. Ветер южный , 5-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.

По словам синоптика Натальи Диденко, Украина 16 октября будет одной из самых теплых в Европе.

Народный прогноз погоды

Низкие темные облака предвещают холод, а возможно, и снегопад.

Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.

Воробьи перелетают стайками с места на место — перед ненастьем.

Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.