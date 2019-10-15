Тепло до +22° ожидает украинцев в середине октября

В ближайшие сутки погоду в Украине продолжит определять тёплая и преимущественно сухая воздушная масса с вероятность утренней туманов, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.
Ночью и утром в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, на побережье Чёрного моря до 13°; днём 19-24°.
В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 8-10°, днём 21-23°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 октября самая высокая температура воздуха днём была + 22,6° в 1993г., Самая низкая ночью -7,8° в 1898г.
Прогноз погоды на вторник , 15 октября, по Украине:
Ужгород – +22...+24, переменная облачность, сухо
Львов – +21...+23, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, сухо
Тернополь – +21..+23, переменная облачность, сухо
Черновцы – +20...+22, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Луцк – +21...+23, переменная облачность, сухо
Ровно – +21...+23, переменная облачность, сухо
Житомир – +21...+23, переменная облачность, сухо
Винница – +21...+23, переменная облачность, сухо
Одесса – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Николаев – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Херсон – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +19...+21, переменная облачность, сухо
Сумы – +20...+22, переменная облачность, сухо
Полтава – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Днепр – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Донецк – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Луганск – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Харьков – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Киев – +21...+23, переменная облачность, сухо
Прогноз погоды на 15 октября
Прогноз погоды на 16 октября
Во вторник, 16 октября, также без осадков, ночью и утром в Украине местами туман.
Ветер юго-западный и южный, 3-8 м / с, на западе и в Крыму 7-12 м / с.
Температура воздуха ночью 5-10 °, днём 18-23 °.
В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 7-9 °, днём 20-22 °.
А народные синоптики прогнозируют, что бабье лето будет коротким, а уже ноябрь начнется с затяжных дождей.
Напомним, недавно популярные горнолыжные курорты украинских Карпат уже засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин.