Тепло до +22° ожидает украинцев в середине октября

Новости Украины:Чрезвычайно теплая и сухая погода пока не собирается покидать территорию Украины.

В ближайшие сутки погоду в Украине продолжит определять тёплая и преимущественно сухая воздушная масса с вероятность утренней туманов, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, на побережье Чёрного моря до 13°; днём 19-24°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 8-10°, днём 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 октября самая высокая температура воздуха днём была + 22,6° в 1993г., Самая низкая ночью -7,8° в 1898г.

Прогноз погоды на вторник , 15 октября, по Украине:

Ужгород – +22...+24, переменная облачность, сухо

Львов – +21...+23, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, сухо

Тернополь – +21..+23, переменная облачность, сухо

Черновцы – +20...+22, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Луцк – +21...+23, переменная облачность, сухо

Ровно – +21...+23, переменная облачность, сухо

Житомир – +21...+23, переменная облачность, сухо

Винница – +21...+23, переменная облачность, сухо

Одесса – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Николаев – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Херсон – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +19...+21, переменная облачность, сухо

Сумы – +20...+22, переменная облачность, сухо

Полтава – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Днепр – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Донецк – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Луганск – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Харьков – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Киев – +21...+23, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 15 октября

Прогноз погоды на 16 октября

Во вторник, 16 октября, также без осадков, ночью и утром в Украине местами туман.

Ветер юго-западный и южный, 3-8 м / с, на западе и в Крыму 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью 5-10 °, днём 18-23 °.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 7-9 °, днём 20-22 °.

А народные синоптики прогнозируют, что бабье лето будет коротким, а уже ноябрь начнется с затяжных дождей.

Напомним, недавно популярные горнолыжные курорты украинских Карпат уже засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин.