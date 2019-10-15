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Вторник, 15.10.2019
Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября
Дайджест ключевых событий Украины и мира 14 октября
Тепло до +22° ожидает украинцев в середине октября
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Тепло до +22° ожидает украинцев в середине октября

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Тепло до +22° ожидает украинцев в середине октября
07:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Чрезвычайно теплая и сухая погода пока не собирается покидать территорию Украины.

В ближайшие сутки погоду в Украине продолжит определять тёплая и преимущественно сухая воздушная масса с вероятность утренней туманов, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, на побережье Чёрного моря до 13°; днём 19-24°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 8-10°, днём 21-23°.

Приметы и обряды на 15 октября - Куприянов день

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 октября самая высокая температура воздуха днём была + 22,6° в 1993г., Самая низкая ночью -7,8° в 1898г.

Прогноз погоды на вторник , 15 октября, по Украине:

  • Ужгород – +22...+24, переменная облачность, сухо

  • Львов – +21...+23, переменная облачность, сухо

  • Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, сухо

  • Тернополь – +21..+23, переменная облачность, сухо

  • Черновцы – +20...+22, переменная облачность, сухо

  • Хмельницкий – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +21...+23, переменная облачность, сухо

  • Ровно – +21...+23, переменная облачность, сухо

  • Житомир – +21...+23, переменная облачность, сухо

  • Винница – +21...+23, переменная облачность, сухо

  • Одесса – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +19...+21, переменная облачность, сухо

  • Сумы – +20...+22, переменная облачность, сухо

  • Полтава – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +20...+22,  переменная облачность, без осадков

  • Киев – +21...+23, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 15 октября

Прогноз погоды на 16 октября

Во вторник, 16 октября, также без осадков, ночью и утром в Украине местами туман.

Ветер юго-западный и южный, 3-8 м / с, на западе и в Крыму 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью 5-10 °, днём 18-23 °.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 7-9 °, днём 20-22 °.

Гороскоп на сегодня, 15 октября 2019: все знаки Зодиака

А народные синоптики прогнозируют, что бабье лето будет коротким, а уже ноябрь начнется с затяжных дождей.

Напомним, недавно популярные горнолыжные курорты украинских Карпат уже засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин.

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Погода, Карпаты, Укргидрометцентр, Снег, Прогноз погоды.
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