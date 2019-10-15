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Гороскоп на сегодня, 15 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
07:22 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 15 октября 2019 года, предусматривает день удачный для улаживания рабочих вопросов.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 15 октября 2019 для Овнов 

    Стоит начинать реализацию важных деловых проектов и переговоров, так как вероятность успеха очень велика. Также подходит время для смены места работы или даже сферы деятельности.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 15 октября 2019 для Тельцов 

    Период обновления вашей энергии после пика активности. Поэтому в этот день важно сосредоточится на тех задачах и работе, которые не потребуют колоссальных затрат как психических, так ифизических сил и энергии.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 15 октября 2019 для Близнецов 

    Этот день символизирует гармонию и созидающую энергию. В этот день можно проводить дела, требующие активности в общении и коммуникабельности.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 15 октября 2019 для Раков

    Сегодня важно нести в мир то, что хотелось бы получить от него взамен. Также полезно сегодня будет прислушиваться к тому, что говорят о вас близкие люди, так как информация, скорее всего, будет правдивой.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 15 октября 2019 для Львов   

    Сегодня вы производите на окружающих впечатление гиперчувствительного и необщительного человека. Вы крайне нетерпеливы — будь то по отношению к самим себе, к своему партнёру или к друзьям. Постарайтесь вспомнить о более спокойных временах и займитесь чем-то, что раньше уже помогало вам расслабиться. Одиноким людям ни в коем случае не рекомендуется пытаться наладить шаткие знакомства, сейчас для этого явно не самый подходящий момент.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 15 октября 2019 для Дев  

    Энергетически насыщенный и сильный день. Недаром его считают временем побед. Начните сегодня любые дела, независимо от их сферы, и вы получите небывалые дивиденды.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 15 октября 2019 для Весов 

    Ваша гипертрофированная жажда успеха может разрушительно сказаться на вашем здоровье. Если вы полностью истощите все свои силы, то вашему организму потребуется очень долгое время для их восстановления. Важно, чтобы вы регулярно отдыхали и высыпались.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 15 октября 2019 для Скорпионов 

    День наделен спокойствием и мудростью. Сегодня не стоит заниматься активно рабочей деятельностью, лучше всего подойдут размеренные занятия по получению информации о внешнем мире из любых источников.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 15 октября 2019 для Стрельцов 

    Сегодня идеальный момент, чтобы, наконец, уладить разрастающиеся конфликты. Но при всей вашей сегодняшней нагрузке не забывайте время от времени делать глубокий вдох и выдох и устраивать себе небольшие передышки. Это позволит вам поддерживать бодрость духа.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 15 октября 2019 для Козерогов

    День огромной энергетики и повышенной активности. Он пройдет под гигантской силой в достижении поставленных целей — сегодня вам все будет по плечу.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 15 октября 2019 для Водолеев 

    День будет неспешный и нетерпящий быстрых действий и решений. Проведите его, занимаясь не срочными обыденными делами в одиночестве. Сегодня возможны прозрения, поэтому есть смысл прислушиваться к себе.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 15 октября 2019 для Рыб

    В этот день любая активность, особенно связанная с взаимодействием с другими людьми, может принести неприятности и неудачи, как в делах, так и в дальнейшем общении.

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